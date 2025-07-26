×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbullular sıcaktan buraya sığınıyor! Hava sıcaklığı 10 derece farklılık gösteriyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sıcak Hava#Tarihi Camiler
İstanbullular sıcaktan buraya sığınıyor Hava sıcaklığı 10 derece farklılık gösteriyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 17:52

İstanbul’da tarihi sıcaklar gün ortasında sokağa çıkanlara zor anlar yaşatıyor. Tarihi yarımadaya alışverişe gelen İstanbullular ile yerli-yabancı turistler serinlemek için tarihi camilerin içine sığındı.

Haberin Devamı

Selatin camiler, 2-3 metre kalınlığındaki beden duvarları nedeniyle dışarı ile arasında 10 derece farklılık gösteriyor. Öğlen saatlerinde başta Beyazıt, Nuruosmaniye, Yeni Camii, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Şehzadebaşı, Sultanahmet camileri olmak üzere 4-5 asırlık camilere giren vatandaşlar, kaylule (öğle uykusu) yapmayı da ihmal etmedi.

İstanbullular sıcaktan buraya sığınıyor Hava sıcaklığı 10 derece farklılık gösteriyor

Gaziantep’ten geldiğini belirten bir vatandaş, cami içerisinin doğal klimalı olduğunu belirterek, "İstanbul’un bu kadar sıcak olduğunu görmemiştim" dedi.
İstanbullular sıcaktan buraya sığınıyor Hava sıcaklığı 10 derece farklılık gösteriyor

Camilerin içerisinde namaz arasında şekerleme yapan vatandaşlara ise görevliler müdahale etmedi. Abdest alarak yoğun terden kurtulan ziyaretçiler, vakit namazlarını tarihi camilerde eda ettiler.

Haberin Devamı

Yapıldıkları konum itibarıyla yoğun esinti alan tepe noktalarda bulunan selatin camiler, hafta sonunda İstanbul’u gezenlerin nefes alma noktası oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sıcak Hava#Tarihi Camiler

BAKMADAN GEÇME!