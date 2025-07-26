İstanbullular sıcaktan buraya sığınıyor! Hava sıcaklığı 10 derece farklılık gösteriyor

Haberin Devamı

Selatin camiler, 2-3 metre kalınlığındaki beden duvarları nedeniyle dışarı ile arasında 10 derece farklılık gösteriyor. Öğlen saatlerinde başta Beyazıt, Nuruosmaniye, Yeni Camii, Fatih Camii, Yavuz Selim Camii, Şehzadebaşı, Sultanahmet camileri olmak üzere 4-5 asırlık camilere giren vatandaşlar, kaylule (öğle uykusu) yapmayı da ihmal etmedi.

Haberin Devamı

Gaziantep’ten geldiğini belirten bir vatandaş, cami içerisinin doğal klimalı olduğunu belirterek, "İstanbul’un bu kadar sıcak olduğunu görmemiştim" dedi.Camilerin içerisinde namaz arasında şekerleme yapan vatandaşlara ise görevliler müdahale etmedi. Abdest alarak yoğun terden kurtulan ziyaretçiler, vakit namazlarını tarihi camilerde eda ettiler.

Yapıldıkları konum itibarıyla yoğun esinti alan tepe noktalarda bulunan selatin camiler, hafta sonunda İstanbul’u gezenlerin nefes alma noktası oldu.