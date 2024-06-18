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İstanbullular plajlara akın etti

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#Istanbul#Plaj#Bayram Tatili
İstanbullular plajlara akın etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 15:04

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, Büyükçekmece ve Menekşe plajına akın etti. Menekşe Sahili'nde vakit geçiren Adil Yılmaz, "Emekli olduğumuz için her tarafa gidemiyoruz. O yüzden burası bizim için iyi. Çok kalabalık. İstanbul sokakları boşaldı ama plajları dolu" diye konuştu.

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Küçükçekmece'de, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde tatil için şehir dışına çıkamayan vatandaşlar sahillere akın etti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Büyükçemece ve Menekşe Plajı'na gelerek, aileleri ile piknik yapıp denize girdi. Büyük bir yoğunluğun oluştuğu plajda, neredeyse adım atacak yer kalmadı.

"İSTANBUL'DA SOKAKLAR BOŞALDI AMA PLAJLAR DOLU"

Menekşe Sahili'nde vakit geçiren Turgay Abdullah, "Bayramı böyle değerlendirmek istedik, sahile geldik. Arkadaşlarımızla birlikte eğleniyoruz. Deniz çok güzel, serinliyoruz" dedi.

Sahile gelen Ferdi Babaoğlu, "Yakın olduğu ve ekonomik durumlar nedeniyle insanlar burayı tercih ediyor. İnsanlar uzak yerlere gidemediği içim kalabalık oluşuyor. Pek temiz ve sağlıklı olmasa da milletin genellikle tercihi burası oluyor" diye konuştu. Emekli Adil Yılmaz ise, "Emekli olduğumuz için her tarafa gidemiyoruz. O yüzden burası bizim için iyi. Çok kalabalık. İstanbul sokakları boşaldı ama plajları dolu" ifadelerini kullandı.

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#Istanbul#Plaj#Bayram Tatili

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