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İstanbullular kuzeye taşınıyor

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#Istanbul#Deprem#Taşınma
İstanbullular kuzeye taşınıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 07:00

Kahramanmaraş depreminin ardından özellikle tedirginlik yaşamaya başlayan İstanbullular, kentten taşınmaya başladı.

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Özellikle riskli oldukları bildirilen Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Bakırköy’den pek çok aile, Trakya’ya ve İstanbul’un kuzey bölgelerindeki ilçelere göç ediyor. Nakliye firmaları gelen talebe yetişmekte zorlanıyor.

GÜNDE 30 KİŞİ ARIYOR

Avcılar’da nakliyat şirketi sahibi Özkan Bozkurt, “Depremden sonra talepler arttı. Kentsel dönüşüme giren binalar çok, onun da etkisi var. Son dönemde daha çok Edirne, Tekirdağ taraflarına taşınanlar oldu. Depremden korktuğunu söyleyen müşterilerimiz oluyor, binalar eski diye oturmuyorlar, kaçıp gidenlerde artış var” dedi. Bağcılar’da nakliyatçılık yapan Şakir Nizamoğlu ise, “Deprem öncesine göre kıyaslarsak günde 5-6 çağrı varken şu an günde en az 25-30 kişi arıyor. Depremden sonra taşınanların sayısında ciddi artış var. Antalya, Ankara ve Karadeniz bölgesine talep var. İstanbul’da ise genel olarak Göktürk, Kemerburgaz gibi yerlerde yeni binalar tercih ediliyor” diye konuştu.

 

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#Istanbul#Deprem#Taşınma

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