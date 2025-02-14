İstanbullular dikkat! Yeni yağış dalgası geliyor... İşte Meteoroloji'nin güncel hava durumu tahmini

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İstanbul'da hafta başında etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası yerini güneşli havaya bıraktı. Sıcaklıklar ise mevsim normallerine geldi. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre hafta sonu megakent dahil olmak üzere batı illerinde sağanak yağış görülecek.

4 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için sarı kodlu alarm verdi. Kuvvetli kar yağışı uyarısının yapıldığı iller sırasıyla Hakkari, Van, Şırnak ve Siirt oldu.

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AKOM'DAN UYARI: SOĞUK HAVA ETKİLİ OLACAK

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İstanbul'da hafta sonu dahil olmak üzere hafta boyunca yağışlı havanın hakim olacağı ve Pazartesi itibariyle soğuk hava dalgasının etkili olacağı ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.

SALI GÜNÜ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

Pazartesi gününden itibaren batıdaki yağış sürerken Salı günü de İç Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'nin tahmin raporuna göre yine salı günü Akdeniz'de de sağanak yağış hakim olacak.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğusunda normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle yurdun batı ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.