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Haber Giriş: 07.03.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar kapalı

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İstanbullular dikkat: Yarın bu yollar kapalı
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00’den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: "Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol (Cami önü), Refik Saydam Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti".

Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.

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