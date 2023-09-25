İstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısı: Kuvvetli olacak

Haberin Devamı

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAATTE 30-50 KM ESECEK



Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İSTANBUL VALİLİĞİ'nden yapılan açıklamada ise, "Marmara’da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

MARMARA

Parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı az bulutlu

Gözden Kaçmasın İYİ Parti Eski Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin sistem üzerinden online olarak istifa etti Haberi görüntüle

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı az bulutlu