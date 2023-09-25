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İstanbullular dikkat! Valilikten fırtına uyarısı: Kuvvetli olacak

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#İstanbul Valiliği#Fırtına#Meteoroloji
İstanbullular dikkat Valilikten fırtına uyarısı: Kuvvetli olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 17:47

İstanbul Valiliği, rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Valilik ayrıca, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı. İşte beklenen hava durumu tahmini...

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Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SAATTE 30-50 KM ESECEK

Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İSTANBUL VALİLİĞİ'nden yapılan açıklamada ise, "Marmara’da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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İstanbullular dikkat Valilikten fırtına uyarısı: Kuvvetli olacak

MARMARA
Parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat Valilikten fırtına uyarısı: Kuvvetli olacak

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı az bulutlu

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KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C
Parçalı az bulutlu

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#İstanbul Valiliği#Fırtına#Meteoroloji

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