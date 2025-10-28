×
HABERLERGündem Haberleri

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bu yollar kapalı olacak

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#29 Ekim#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 11:25

İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları dolayısıyla bazı yolların kapalı olacağını duyurdu. Bu yollar etikliklerin başlayacağı 05:45'ten etkinlik bitimine kadar kapalı olacak.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir: 

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ): 

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, 

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, 

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, 

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, 

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, 

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR: 

- Turgut Özal Millet Caddesi, 

- Fevzipaşa Caddesi, 

- Atatürk Bulvarı, 

- D100 Karayolu, 

- O-3 Hal Yolu

