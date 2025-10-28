İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bu yollar kapalı olacak

Güncelleme Tarihi:
İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir:
KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,
- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,
- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:
- Turgut Özal Millet Caddesi,
- Fevzipaşa Caddesi,
- Atatürk Bulvarı,
- D100 Karayolu,
- O-3 Hal Yolu