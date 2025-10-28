İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bu yollar kapalı olacak

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Bayramı’nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları” kapsamında, 29.10.2025 Çarşamba tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Edirnekapı – Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Oğuzhan Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Sofular Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Halıcılar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akdeniz Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Akşemsettin Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Keçeci Meydan Sokak- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar,

- Tatlı Pınar Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Kaleboyu Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

- Sulukule Caddesi- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı,

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR:

- Turgut Özal Millet Caddesi,

- Fevzipaşa Caddesi,

- Atatürk Bulvarı,

- D100 Karayolu,

- O-3 Hal Yolu