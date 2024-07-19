İstanbullular dikkat! Tarih verildi... AKOM'dan tehlikeli sıcaklık uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN 19 TEMMUZ - 22 TEMMUZ 2024 SICAK HAVA UYARISI!

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgaları etkili olmaya devam ediyor. Hafta başına (pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların 34-38°C aralığında seyredeceği öngörülürken yüksek nem oranları (%50-95) ile birlikte sıcaklıklar ölçülenden 5-10°C daha yüksek hissedilebilmektedir.

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Özellikle sıcaklık ve nem oranı yüksek güney sahillerimizde hissedilen sıcaklıkların sağlık açısından tehlikeli olarak belirlenen değerlere (42°C ve üzeri) ulaştığı gözlenmektedir.

Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır.

"İSTANBUL'DA TROPİK GECELERE DEVAM"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün Cuma yağışlar Doğu Karadeniz, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeyinde yerel kuvvetli. Öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Çatalca'da yerel sağanak var. Rüzgar güney Marmara kuzey Ege iç Anadolu'nun güney doğusunda kuzeyden kuvvetli. Sıcaklıklar aşırı

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İstanbul öğlen 36C Gece 26 C. Nem Öğlen %55 akşam ve gece %90 . Tropik gecelere istanbul'da devam. Gece nem de yüksek dolayısıyla bunaltıcı gecelere devam. İstanbul'da bu hava şartları salı gününe kadar devam edecek. Salı günü yağmur geliyor. Sıcaklık 32 C ye düşecek.