İstanbullular dikkat: Sıcaklık 10 derece düşecek! Orhan Şen'den 5 ile kar uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün Kıyı Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, çevreleri hafif yağmurlu. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden Lodos kuvvetli esecek. Sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde 4-5 derece artacak.

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Perşembe günü öğlen saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'da şiddetli yağmur etkili olacak. Su baskınları yapabilir. Cuma günü doğuya kayarak Anadoluda'da yağmurlara neden olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece daha yükselecek. Lodos etkisini batı ve iç bölgelerde etkili olacak.

5 İLE KAR UYARISI



Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara ve İstanbul'a yeni bir soğuk ve yağışlı hava gelecek. Rüzgarı kuzey batıya çevirecek. Su baskınları yapabilir. Sıcaklığı 10 derece düşürecek. Hafta sonu İstanbul hariç Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Ankara'da kar yağdıracak.

Cumartesi sabah saatlerinde Balıkesir, İzmir, İstanbul hattında kuvvetli yağmur var dikkat. Cumartesi öğleden sonra sıcaklığın hızla düşmesiyle cumartesi pazar Anadolu'da kar yağışı etkili olacak. Akdeniz ve Ege bölgesiyle güneydoğu hariç.

ISI ADASI ETKİSİ



Cumartesi günü gelecek soğuk ve yağışlı sistem İstanbul'a kar yağışı yapmaz. Bundan 30 sene önce olsaydı yoğun kar yapardı. Küresel ısınma ve İstanbul'un aşırı çarpık kentleşmesi ve "ısı adası" etkisi bu sistemi sadece kuvvetli yağmura dönüştürecek.

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MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı