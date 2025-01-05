İstanbullular dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen 'kesin' diyerek kar yağışı için tarih verdi...

Haberin Devamı

Her kış mevsiminde olduğu gibi İstanbullular kent merkezine düşecek olan ilk kar yağışını sabırsızlıkla bekliyor. Peki mevsimin ilk karı ne zaman görülecek, önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen soruları yanıtladı.

Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"OCAK AYININ ORTALARINDA KESİN GELECEK"

Kar İstanbul'a gelecek ama ne zaman geleceği hep merak konusu oluyor. Yılbaşında gelmeyecek demiştik, gelmedi ama 10-11'i gibi gelecek diyorduk, fakat sistem biraz gecikiyor. Balkanlar'da kalacak gibi duruyor. Ocak ayının ortalarına doğru İstanbul'a kar muhakkak gelecek. İstanbul'un kışı Ocak ve Şubat ayıdır zaten, Aralık'ta pek yağmaz. Şimdiye kadar 2 yılbaşında İstanbul'a kar yağmış.

Haberin Devamı

Kar bu hafta ve önümüzdeki hafta pek gözükmüyor ama Salı'dan itibaren lodos hakim olacak. Hava sıcaklığı 4-5 derece artacak. 15-16 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Bugün Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz iç kesimlerinde kar yağışı var.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA KİRLİLİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

Dün Datça'ya 120 kg yağmur yağdı metrekareye. O yağmurlar doğuya doğru gidince kara dönüştü. Yüksek basınç etkisinde kalacağız, hava kirliliğine maruz kalacağız. Trafiğin büyük olduğu şehirlerde hava kirliliği olacak. Kadıköy Üsküdar Kartal civarlarında azot kirliliği olacak. Ankara'da da Bahçelievler civarında hava kirliliği göreceğiz. Önümüzdeki günlerde bu hava kirliliğini konuşacağız.

Anadolu'ya kar geliyor, orada epey yükseklikte var. Batı'ya kar bu ayın ortalarına doğru gelecek, o da kesin değil ama İstanbul'a muhakkak kar yağar. Ocak ayı ortaları ve Şubat ayında kar ihtimali var İstanbul'da.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.