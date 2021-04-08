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Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 10:59 | Son Güncelleme:

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarı geldi

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İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İstanbullular dikkat Peş peşe uyarı geldi

İstanbul için bir kritik uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

 

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