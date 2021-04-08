İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli (20-35 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

İstanbul için bir kritik uyarı da AFAD'dan geldi. AFAD resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:

⛈️⛈️⛈️@meteoroloji_twi’den alınan bilgilere göre,



⏰ Bu akşam saatlerine kadar,



📍 İstanbul'da kuvvetli yağışlar bekleniyor.



⚠️ Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. pic.twitter.com/WwgTq0b6Ur — A F A D (@AFADBaskanlik) April 8, 2021

Fotoğraflar: Cemal Yurttaş

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