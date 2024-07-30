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İstanbullular dikkat! Orhan Şen yağmur için saat verdi: Sıcaklık düşecek

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#Sağanak#Meteoroloji#Orhan Şen
İstanbullular dikkat Orhan Şen yağmur için saat verdi: Sıcaklık düşecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 09:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Bugün İstanbul ve Batı Karadeniz'de yağış beklenirken hafta sonuna doğru yağışlar Doğu Anadolu'da etkisini sürdürecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için saat vererek sıcaklığın 2-3 derece düşeceğini söyledi. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı, Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbullular dikkat Orhan Şen yağmur için saat verdi: Sıcaklık düşecek

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Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbullular dikkat Orhan Şen yağmur için saat verdi: Sıcaklık düşecek


İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Marmara, Batı Karadeniz, ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. Sıcaklık 30 derece. Rüzgar Marmara, Kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'da sıcaklık 2-3 derece azalacak." ifadelerini kullandı.

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#Sağanak#Meteoroloji#Orhan Şen

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