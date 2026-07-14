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İstanbullular dikkat! Metrobüs seferlerinde 15 Temmuz düzenlemesi

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#15 Temmuz#Metrobüs Seferleri#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
İstanbullular dikkat Metrobüs seferlerinde 15 Temmuz düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 14:13

İstanbul'da yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle metrobüslerin, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü güzergahını kullanacağı İETT tarafından açıklandı.

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Konuya ilişkin İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergâh düzenlemesi uygulanacaktır. Metrobüs seferleri, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhı üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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#15 Temmuz#Metrobüs Seferleri#Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

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