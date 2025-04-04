İstanbullular dikkat! Meteoroloji tarih verdi: günlerce sürecek... Hem yağacak hem üşütecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun geniş kesimi için sağanak tahmininde bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta boyunca birçok il yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

SICAKLIK 8 DERECE DÜŞECEK

Yapılan uzun vadeli tahminlere göre İstanbul'da yarın başlaması beklenen sağanağın 11 Nisan Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Megakentte pazar günü 18 dereceye ulaşan sıcaklığın salı günü 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

YURTTA BUGÜN İÇİN HAVA DURUMU

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karedeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Meteoroloji'nin tahmin raporunda güncel meteorolojik uyarı bulunmamaktadır.