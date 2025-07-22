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İstanbullular dikkat! Kritik uyarı geldi... Meteoroloji tahminini daha da yükseltti | Prof. Dr. Orhan Şen: Rekor kırılabilir

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#İstanbul#Sıcak Hava#Hava Durumu
İstanbullular dikkat Kritik uyarı geldi... Meteoroloji tahminini daha da yükseltti | Prof. Dr. Orhan Şen: Rekor kırılabilir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 16:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da beklenen sıcaklık tahminin güncelledi. Yarın kentte beklenen hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede 'Bu gece en sıcak gece olacak' dedi. Şen, yarın vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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İstanbul, yarın yaz mevsiminin en sıcak gününü yaşayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba günü için tahminini 37 dereceden 38 dereceye yükseltti. Bu değerlerin gölgede ölçüldüğünü hesaba kattığımızda vatandaşlar güneşli yerlerde kavurucu sıcaklara maruz kalacak.

İstanbullular dikkat Kritik uyarı geldi... Meteoroloji tahminini daha da yükseltti | Prof. Dr. Orhan Şen: Rekor kırılabilir

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"GÜNEY İLÇELERDE REKOR KIRILABİLİR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yaptığı hava durumu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak, 27 derece. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 derece. Yarın dışarı çıkmayın.

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YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

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#İstanbul#Sıcak Hava#Hava Durumu

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