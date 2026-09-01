İstanbullular dikkat! Kadıköy'de bugün bazı yollar kapatılacak... İşte alternatif yollar

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.