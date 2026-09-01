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İstanbullular dikkat! Kadıköy'de bugün bazı yollar kapatılacak... İşte alternatif yollar

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#Kadıköy#Kapalı Yollar#Alternatif Güzergahlar
İstanbullular dikkat Kadıköyde bugün bazı yollar kapatılacak... İşte alternatif yollar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2026 14:32

İstanbul Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Kadıköy'de kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamında, saat 16.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda Kurbağalıde, Söğütlüçeşme, Rıhtım ve Albay Faik Sözdener caddeleri ve Mahmut Baba Sokak trafiğe kapatılacak.

Sürücüler alternatif olarak Orgeneral Şahap Gürler, Mühürdar, Moda, Kuşdili, Dr. Esat Işık, Serasker, Taşköprü, Fahrettin Kerim Gökay, Acıbadem ve Karakolhane caddelerini kullanabilecek.

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#Kadıköy#Kapalı Yollar#Alternatif Güzergahlar

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