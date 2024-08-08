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İstanbullular dikkat: İki noktada başlayan çalışma trafiği kilitledi

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#İstanbul#Metrobüs#Avcılar
İstanbullular dikkat: İki noktada başlayan çalışma trafiği kilitledi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 10:56

Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasında mevcut metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı, yola dubalar yerleştirildi.

Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

İstanbullular dikkat: İki noktada başlayan çalışma trafiği kilitledi

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.

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İstanbullular dikkat: İki noktada başlayan çalışma trafiği kilitledi

 

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#İstanbul#Metrobüs#Avcılar

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