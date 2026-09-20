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FSM Köprüsü'nde Ankara yönü trafiğe açıldı

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#FSM#Köprü#İstanbul
FSM Köprüsünde Ankara yönü trafiğe açıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 09:54

İstanbul, bugün uluslararası spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün Ankara istikameti ile Beykoz'da bazı yollar araç trafiğine kapatılmıştı. Yarışın tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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Beykoz Spor Ormanları'ndan başlayacak yarışta sporcular, Çavuşbaşı’ndan TEM Otoyolu’na çıkıp FSM Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası’na geçecek. Seyrantepe’den dönüş yapan yarışmacılar, yeniden FSM Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası’na geçerek Kavacık Kavşağı’ndan Beykoz’a ulaştı.

 

FSM Köprüsünde Ankara yönü trafiğe açıldı

Yarış güzergahı, Yeni Riva Yolu, Riva, Paşamandıra, İshaklı, Polonezköy, Çengeldere ve Çavuşbaşı hattının ardından Beykoz Spor Ormanları’nda sona erecek. Güzergahtaki yollar yarışın durumuna göre kademeli olarak yeniden trafiğe açıldı.

FSM Köprüsünde Ankara yönü trafiğe açıldı

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FATİH VE BEYOĞLU’NDA DA BAZI YOLLAR KAPATILDI

İstanbul’da düzenlenen koşu nedeniyle de bazı yollar araç trafiğine kapatılmıştı. Bu kapsamda Fatih’te Kadir Has, Abdülezelpaşa ve Ayvansaray caddelerinin Eyüpsultan istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi’nin Atatürk Bulvarı bağlantısı ile Atatürk Köprüsü’nün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Fevzipaşa Caddesi ile Galata Köprüsü alternatif güzergâh olarak kullanıldı. Beyoğlu’nda ise Refik Saydam ve Tersane caddelerinin Atatürk Köprüsü’ne katılım yolları araç trafiğine kapatılmıştı. (DHA) 

FSM Köprüsünde Ankara yönü trafiğe açıldı

 

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#FSM#Köprü#İstanbul

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