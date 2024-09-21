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İstanbullular dikkat! AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar... Sağanak yağışlar kuvvetli olacak

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#İsranbul
İstanbullular dikkat AKOM ve Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sağanak yağışlar kuvvetli olacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 09:53

Dün akşam yurdu esir alan sağanak yağışlar bugün de etkisini sürdürecek. Trabzon'da meydana gelen selde kaybolan bir kişinin arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen ise grafik paylaşarak Batı Karadeniz için 'ciddi taşkınlar olabilir' uyarısında bulundu. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

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İstanbullular dikkat AKOM ve Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sağanak yağışlar kuvvetli olacak

Sıcaklıkların; Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de 40-60 km/saat kuvvetinde esmesi tahmin ediliuor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbullular dikkat AKOM ve Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sağanak yağışlar kuvvetli olacak

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"CİDDİ TAŞKINLAR OLABİLİR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, grafik paylaşarak uyarıda bulundu. Orhan Şen paylaşımında, "Pazar ve pazartesi günleri aşağıdaki sisem güneye kayarsa Batı Karadeniz kıyı kesiminde ciddi taşkınlara neden olabilir." dedi.

İstanbullular dikkat AKOM ve Meteorolojiden peş peşe uyarılar... Sağanak yağışlar kuvvetli olacak

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#Meteoroloji#Sağanak Yağış#İsranbul

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