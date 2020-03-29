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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/DHA
Haber Giriş: 29.03.2020 - 09:53,Son Güncelleme:/

İstanbullular bu pazar sabahı dışarı çıkmadı! Her yer boş...

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İstanbullular bu pazar sabahı dışarı çıkmadı! Her yer boş...
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İstanbullular koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara bu kez uydular.

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  • İstanbullular bu pazar sabahı evde kaldılar
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İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle, sahillerde spor ve yürüyüş yapılmasının yanı sıra oltayla balıkçılık yasaklanırken, uyarıları dikkate alan vatandaşlar geçen haftanın aksine bu kez dışarı çıkmadı. 

Geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı. Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü'ne akın etmedi. 

İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9'a gerilediği görüldü. 

İstanbul'da sahil ve otogarlar bomboş kaldı
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