MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbullular akın etti! Fotoğraf bugün Şile'de çekildi
GeriGündem İstanbullular akın etti! Fotoğraf bugün Şile'de çekildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burçak BOZKUŞ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

İstanbullular akın etti! Fotoğraf bugün Şile'de çekildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle kentte yaşayanlar sahillere ve plajlara akın etti.

Oldukça kalabalık olan plajlarda sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Maske kullanımının da görülmediği plajdaki kalabalık saatler ilerledikçe daha da artmaya başladı.

30 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular soluğu sahil ve plajlarda aldı. En kalabalık günlerinden birini yaşayan Şile Sofular Köyü Kurcadere Plajı’nda sosyal mesafe ve maske kuralı yok sayıldı.

İstanbullular akın etti Fotoğraf bugün Şilede çekildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle