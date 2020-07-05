İstanbullular akın etti! Fotoğraf bugün Şile'de çekildi

Oldukça kalabalık olan plajlarda sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. Maske kullanımının da görülmediği plajdaki kalabalık saatler ilerledikçe daha da artmaya başladı.

30 dereceyi aşan sıcaklıklar nedeniyle İstanbullular soluğu sahil ve plajlarda aldı. En kalabalık günlerinden birini yaşayan Şile Sofular Köyü Kurcadere Plajı’nda sosyal mesafe ve maske kuralı yok sayıldı.