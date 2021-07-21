Ä°stanbullular Adalar'a akÄ±n etti, vapur iskeleleri doldu taÅŸtÄ±

Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

9 gÃ¼nlÃ¼k Kurban BayramÄ± tatilinde Ä°stanbul'da kalanlar sabah saatlerinden itibaren Adalar'Ä±n yolunu tuttu. EminÃ¶nÃ¼'nde ve KabataÅŸ'ta Adalar'a sefer dÃ¼zenleyen vapur iskeleleri doldu taÅŸtÄ±, uzun kuyruklar oluÅŸtu. EminÃ¶nÃ¼'ndeki kalabalÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸturduÄŸu kuyruk drone ile havadan da fotoÄŸraflandÄ±. Ã–te yandan zaman zaman maskesiz vatandaÅŸlarÄ±n olduÄŸu ve sosyal mesafe kuralÄ±na da uyulmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.



"Ä°STANBUL'DA KÄ°MSE KALMAMIÅž DÄ°YORLARDI AMA YÄ°NE HER YER KALABALIK"

KabataÅŸ vapur iskelesinde Adalar'a gitmek iÃ§in bekleyen Tuncay Ã–ztÃ¼rk, "Ä°stanbul'a Samsun'dan geliyorum. Kurban BayramÄ± tatilinden dolayÄ± da Adalar'a gitmek istedim. Adalar'a ilk defa gidiyorum. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel bir yerdir, herkes gÃ¼zel olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yordu, ben de o gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmeye gidiyorum. BunaldÄ±ÄŸÄ±mdan dolayÄ± maskemi Ã§Ä±kardÄ±m, iki doz aÅŸÄ±mÄ± vurdurdum. Bende sÄ±kÄ±ntÄ± yok ama yinede takayÄ±m. Bize 'Ä°stanbul tamamÄ±yla boÅŸalmÄ±ÅŸ, kimse kalmamÄ±ÅŸ' diyorlardÄ± ama yine her yer kalabalÄ±k" dedi.

MASKESÄ°Z YABANCI UYRUKLU KÄ°ÅžÄ°: "KORONAVÄ°RÃœS VAKALARI ARTTI AMA TEDBÄ°RÄ°MÄ°ZÄ° ALIYORUZ"

Kurban BayramÄ± tatili iÃ§in Azerbaycan'dan geldiÄŸini sÃ¶yleyen Ferhat Kerimov, "BurayÄ± Ã§ok seviyoruz, Adalar'a gidip bayram tatilini orada geÃ§ireceÄŸim, eÄŸleneceÄŸiz. KoronavirÃ¼s vakalarÄ± arttÄ± ama tedbirimizi alÄ±yoruz. Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik" dedi.

Â

"Ä°STANBUL'DA KALANLARIN HEPSÄ° ADALAR'A TATÄ°LE GÄ°TTÄ°"

Adalar'da gezmek ve denize girmek istediÄŸini sÃ¶yleyen bir vatandaÅŸ ise, "Tatil yapÄ±lacak ÅŸehir aslÄ±nda Ä°stanbul. Ben de Adalar'da denize girip yÃ¼zmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°stanbul'da kalanlarÄ±n hepsi Adalar'a tatile gitti. Maskemde elimde, aÃ§Ä±k havada Ã§Ä±kartÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

CanlÄ± Borsa - AltÄ±n FiyatlarÄ± - DÃ¶viz KurlarÄ± iÃ§in Bigpara