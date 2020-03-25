İstanbullu suda idareli

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında insanların evlerine kapanıp, uzmanların tavsiyesi üzerine sık sık ellerini yıkadığı şu günlerde İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki abonelerin su kullanma oranında önemli bir değişiklik görülmedi. İSKİ verilerine göre, bu ay en az kullanım 2 milyon 799 bin 998 metreküp ile 4 Mart’ta yaşanırken, diğer günlerdeki su kullanım miktarları şöyle oldu:

5 Mart’ta 2 milyon 823 bin 760 metreküp, 8 Mart’ta 2 milyon 958 bin 268 metreküp, 12 Martta, 2 milyon 904 bin 504 metreküp, 15 Mart’ta 2 milyon 911 bin metreküp, 13 Mart’ta 2 milyon 911 bin 963 metreküp, 14 Mart’ta 2 milyon 862 bin 152 metreküp, 17 Mart’ta 2 milyon 887 bin 206 bin metreküp, 18 Mart’ta 2 milyon 910 bin 370 metreküp, 22 Mart’ta da 2 milyon 915 bin 206 metreküp.

23 Mart itibariyle barajlardaki su miktarı 555.85 milyon metreküp. Mevcut su miktarının barajlara göre dağılımı ise şöyle:

Ömerli: 228,2 milyon metreküp

Darlık: 107,50 milyon metreküp

Terkos: 93,53 milyon metreküp

Büyükçekmece: 59,94 milyon metreküp

Sazlıdere: 38,67 milyon metreküp

Alibey: 14,72 milyon metreküp

Elmalı: 8,31 milyon metreküp

ŞUBEYE GELEMEYENLERE MOBİL İSKİ

İSKİ, koronavirüs nedeniyle şubelere gelemeyen İstanbullulara, Mobil İSKİ ekipleriyle hizmet veriyor. İBB ALO 153 Çağrı Merkezi, esube.iski.gov.tr, e-Devlet veya Mobil İSKİ uygulamasına başvuru yapmaları halinde ekipler abonelerin adreslerine gidip işlemini tamamlıyor.