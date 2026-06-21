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İstanbullar dikkat! Taksim Metro İstasyonu kullanıma kapatıldı

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#İstanbul#Taksim Metro İstasyonu#F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı
İstanbullar dikkat Taksim Metro İstasyonu kullanıma kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2026 10:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatıldığını duyurdu.

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İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

DURAKTA DURMAYACAKLAR

M2 hattının Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışlarının yolcu kullanımına kapalı olacağı ifade edilen açıklamada, araçların Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi.

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#İstanbul#Taksim Metro İstasyonu#F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı

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