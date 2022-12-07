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İstanbulkart’ta yeni dönem

Güncelleme Tarihi:

#İstanbulkart#Ücret#Resmi Tatil
İstanbulkart’ta yeni dönem
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

İstanbul’daki toplu ulaşımda kullanılan 22 milyon aktif İstanbulkart var. Bunlardan 3 milyonunu kişiselleştirilmemiş kartlar oluşturuyor. 1 Ocak 2023’ten itibaren kartların tümünün kişiselleştirilmiş olması isteniyor. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart’a özel aktarma, ücret iadesi ve resmi tatillerde ücretsiz seyahat gibi haklardan faydalanamayacak.

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Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek.

KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR

İstanbulkart’ı kişiselleştirmek için www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilecek. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilecek. Ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kartların kişiselleştirme işlemi yapılabilecek.                  

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#İstanbulkart#Ücret#Resmi Tatil

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