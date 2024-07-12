İstanbulkart’ta öğrenci indirimine 30 yaş sınırı

Haberin Devamı

İBB Meclisi temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi. Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, İstanbul’da 2019’dan sonra 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini aktararak, bunun hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi. Bu sebeple İBB’nin zarara uğradığını savunan Özcan, önlem alınmaması durumunda yüksek zamları konuşmak zorunda kalabileceklerini kaydetti. AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karara tepki göstererek, “İBB’ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.

Haberin Devamı

İŞSİZLERE 3 AY SÜREYLE ÜCRETSİZ SEYAHAT

Öte yandan İBB’ye ait Bölgesel İstihdam Ofislerine (BİO) başvuruda bulunan işsizlerin iş görüşmelerine gidebilmeleri için 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği teklifi de Mecliste görüşüldü. Teklif, Mecliste oy birliği ile kabul edildi.

ÖĞRENCİ TANIMI DEĞİŞTİ

-“Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı’nı ifade eder. Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır.”