İstanbulkart HES Kodu yükleme ve eşleştirme nasıl yapılır? Eşleştirme yapmayan otobüse binemeyecek!
İstanbulkart HES Kodu yükleme işlemi, 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu koştuğu HES Kodunu toplu taşıma araçlarına da uygulama kararı alan İçişleri Bakanlığı, belediyelere gönderdiği yazı ile sürecin yürürlüğe alınmasını istemişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart HES kodu eşleştirme ve yükleme ekranı aracılığıyla bu işlemin 15 Ocak tarihine kadar gerçekleşebileceğini açıkladı. Peki, İstanbulkart HES Kodu yükleme ve eşleştirme nasıl yapılır? İşte, o detaylar
İstanbulkart HES Kodu yükleme ve eşleştirme işlemi için detaylar belli oldu. 15 Ocak tarihine kadar İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
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