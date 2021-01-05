İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? HES kodu İstanbulkart tanımlama işlemi online yapılıyor

İstanbulkart HES kodu tanımlama, İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere gönderdiği yazı ile başladı. Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu koştuğu HES kodunu toplu taşıma araçlarında kullanma şartı getirilen uygulama ile İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresinden kişisel bilgiler girilerek yapılacak. Bunun için ise öncelikle HES kodu almak gerekecek.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞME NASIL YAPILIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulamasında “Karekodlarım” sekmesine tıklanır. Açılan ekranda “Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri” alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)

HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.