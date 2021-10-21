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İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? İşte adım adım İstanbulkart'a HES kodu yükleme

#İstanbulkart#İstanbulkart HES Kodu Eşleştirmesi
İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır İşte adım adım İstanbulkarta HES kodu yükleme

İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu eşleştirme zorunluluğu getirildi. Okulların açılmasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisinin İstanbul'a geldi. Bu durumdan dolayı HES kodu eşleştirmeleri yeniden gündem oldu. Peki, İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

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İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi, özellikle üniversitelerde eğitim yılının başlamasının ardından yoğun şekilde yapılmaya başlandı. Şehir içi toplu ulaşımdan uygun fiyata yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru merkezlerinden aldıkları İstanbulkartlara HES kodu eşleştirmesi yapmak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, İstanbulkart'a HES kodu yükleme ekranı...

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME EKRANI

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamadı. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor. 

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#İstanbulkart#İstanbulkart HES Kodu Eşleştirmesi

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