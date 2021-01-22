İstanbulkart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? Online olarak yapılabiliyor

İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi online olarak yapılabiliyor. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ‘Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması’ başlıklı genelge uyarınca İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi işlemleri aralık ayında başlatıldı. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren eşleştirilmemiş kartlar geçersiz kabul edildi.

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME İŞLEMİNE DAİR DETAYLAR

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" başlıklı genelge uyarınca İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi işlemleri aralık ayında başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamıyor.

Genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken kent içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılacak. Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

EŞLEŞTİRME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabiliyor.