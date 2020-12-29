İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi nasıl yapılıyor? Tanımlama yapılmayan kartlar kullanılamayacak
İstanbulkart HES kodu tanımlama ve eşleştirme işlemi, Kişiselleştirme.İstanbulkart.İstanbul internet sitesi üzerinden tamamlanabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın zorunlu kıldığı İstanbulkart HES kodu eşleştirme işlemi için yapılması gerekenleri açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bazı bilgileri paylaştı. Tanımlama işlemi için İstanbulkart numarasına ihtiyaç duyacak olan vatandaşlar, bu kartları belediyenin yayımlamış olduğu internet adresinden HES kodu ile eşleştirebilecek. İşte, İstanbulkart HES kodu eşleştirme ve tanımlama işlemi hakkında detaylı bilgiler
İstanbulkart HES kodu tanımlama işlemi internet üzerinden alınmaya devam ediliyor. Birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebilen İstanbulkart HES kodu eşleştirme süreci 15 Ocak tarihine kadar tamamlandığı taktirde toplu ulaşım araçlarına sorunsuz bir şekilde binilebilecek. Aksi taktirde İçişleri Bakanlığı'nın belediyelere gönderdiği yönetmelik kapsamında HES kodu tanımlanmayan İstanbulkart sahipleri toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Kişiselleştirme sayfası aracılığıyla gerçekleştirilebilen İstanbulkart eşleştirme süreci için izlenecek adımlar şu şekilde olacak
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA İŞLEMİ
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
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Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
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