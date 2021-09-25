İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı! İstanbulkart HES kodu yükleme

Haberin Devamı

HES Kodu eşleştirme alınan yeni kuralla birlikte bir kez daha gündeme geldi. Koronavirüse karşı getirilen kurala göre HES kodu bilgisi olamayanların İstanbulkartları geçersiz olacak. HES kodu eşleştirmesini gerçekleştirenler otobüs, metro, metrobüsleri kullanabilecekler. Kartlarının iptal edilmesini istemeyen vatandaşlar, HES Kodu eşleştirmenin detaylarını araştırıyor. Peki, HES Kodu eşleştirme nasıl ve nereden yapılır?

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA VE EŞLEŞTİRME EKRANI

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

KART DOLUM MERKEZLERİNDEN DE YAPILABİLİYOR

İstanbul’da toplu taşıma için kullanılan İstanbulkartlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihi ile HES kodu zorunluluğu getirildi. Bu tarih itibarıyla kodunu kartına tanımlatmamış olanlar toplu taşıma kullanamadı. Eşleme, internet üzerinden yapılabildiği gibi İstanbul Kart Dolum Merkezleri’nde de yapılabiliyor.