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İstanbul’dan Van’a 14 ilde DEAŞ operasyonu

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#DEAŞ#Ali Yerlikaya#İstanbul
İstanbul’dan Van’a 14 ilde DEAŞ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 07:00

Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’nca önceki gece İstanbul’dan Van’a kadar 14 ilde eşzamanlı yapılan operasyonla 26 DEAŞ şüphelisi yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını dün sabah sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyonların Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’da gerçekleştiğini belirten Yerlikaya şu bilgileri verdi: “Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.” 

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#DEAŞ#Ali Yerlikaya#İstanbul

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