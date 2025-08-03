İstanbul’dan Van’a 14 ilde DEAŞ operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 26 şüphelinin yakalandığını dün sabah sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyonların Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van’da gerçekleştiğini belirten Yerlikaya şu bilgileri verdi: “Şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası işbirliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır.”