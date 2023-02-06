İstanbul’dan tüm dünyaya ayinli mesaj

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Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Orhan Çanlı, ayin öncesi yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim’e yapılanan saldırının husumeti körükleyen talihsiz bir hadise olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

KURAN’A SALDIRIDAN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

“Kuran-ı Kerim’e yönelik son zamanlarda meydana gelen provokatör, duyarsız ve saldırgan eylemler karşısında derin bir şok, derin bir üzüntü içerisindeyiz. Özellikle bütün dünyada hem İslam hem Hıristiyan karşıtlığının yükseldiği bir dönemde bizim bugün nefret suçlarına karşı, ayrımcılığa karşı tek ses halinde mücadele edebilmemiz son derece önemlidir. Dini kimliği ne olursa olsun hiç kimseyi dini kimliğinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı, inancından dolayı kınamanın, suçlamanın, nefret objesi haline getirmenin ve bundan dolayı kutsal değerlerine hakaret edilmesinin hiçbir insani temelinin olmadığını ifade etmeliyim. Son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle Süryani Katolik toplumu olarak bu toprakların çocukları olduğumuzu ve hiçbir endişe duymadan huzur içinde yaşadığımızı ifade etmek isterim. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve değerli çalışma arkadaşlarının bize karşı gösterdikleri ilgi ve jestler için teşekkür ederim. Allah ülkemizi ve bütün dünyayı korusun.”

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İSTANBUL GÜVENLİ

BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da “Türkiye şu anda güvenli, huzurlu; İstanbul güvenli ve huzurlu. Beyoğlu güvenli ve huzurlu. Kimsenin bu huzuru bozmasına ve hep birlikte bu ülkenin vatandaşları olarak biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda huzuru hep birlikte arayacağız ve huzur birlik ve beraberliktedir. Bu ülkenin kanunlarına uymak suretiyle Türkiye’nin bir hukuk devleti ve herkesin kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince bir ve beraber kardeşçe komşu olarak yaşamasına hep birlikte başaracağız” dedi.