Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’dan tüm dünyaya ayinli mesaj

Güncelleme Tarihi:

#İsveç#Kuran-I Kerim#Beyoğlu
İstanbul’dan tüm dünyaya ayinli mesaj
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 07:00

İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılması sonrası bazı Avrupa ülkelerinin güvenlik gerekçesiyle konsolosluklarını kapatmasının ardından Beyoğlu’ndaki Türkiye Süryani Katolik Kilisesi’nde dün sabah pazar ayini gerçekleşti.

Haberin Devamı

Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Orhan Çanlı, ayin öncesi yaptığı konuşmada, Kuran-ı Kerim’e yapılanan saldırının husumeti körükleyen talihsiz bir hadise olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

KURAN’A SALDIRIDAN ÜZÜNTÜLÜYÜZ

Kuran-ı Kerim’e yönelik son zamanlarda meydana gelen provokatör, duyarsız ve saldırgan eylemler karşısında derin bir şok, derin bir üzüntü içerisindeyiz. Özellikle bütün dünyada hem İslam hem Hıristiyan karşıtlığının yükseldiği bir dönemde bizim bugün nefret suçlarına karşı, ayrımcılığa karşı tek ses halinde mücadele edebilmemiz son derece önemlidir. Dini kimliği ne olursa olsun hiç kimseyi dini kimliğinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı, inancından dolayı kınamanın, suçlamanın, nefret objesi haline getirmenin ve bundan dolayı kutsal değerlerine hakaret edilmesinin hiçbir insani temelinin olmadığını ifade etmeliyim. Son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle Süryani Katolik toplumu olarak bu toprakların çocukları olduğumuzu ve hiçbir endişe duymadan huzur içinde yaşadığımızı ifade etmek isterim. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve değerli çalışma arkadaşlarının bize karşı gösterdikleri ilgi ve jestler için teşekkür ederim. Allah ülkemizi ve bütün dünyayı korusun.”

 

Haberin Devamı

İSTANBUL GÜVENLİ

BEYOĞLU Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da “Türkiye şu anda güvenli, huzurlu; İstanbul güvenli ve huzurlu. Beyoğlu güvenli ve huzurlu. Kimsenin bu huzuru bozmasına ve hep birlikte bu ülkenin vatandaşları olarak biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda huzuru hep birlikte arayacağız ve huzur birlik ve beraberliktedir. Bu ülkenin kanunlarına uymak suretiyle Türkiye’nin bir hukuk devleti ve herkesin kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince bir ve beraber kardeşçe komşu olarak yaşamasına hep birlikte başaracağız” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsveç#Kuran-I Kerim#Beyoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrikada başladı Avrupayı sarıyor Açık ve net, hileyle kazandık

Futbolda yaş sahtekârlığı dosyası: Afrika'da başladı Avrupa'yı sarıyor! 'Açık ve net, hileyle kazandık!'

#Futbol
Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPTnin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Muskla el ele vermişlerdi

Dünyayı altüst eden uygulama ChatGPT'nin ardındaki CEO Sam Altman... Yapay zekâ insanlığı ortadan kaldırmasın diye Elon Musk'la el ele vermişlerdi

#Sam Altman
Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiyenin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

Doğaları ve havalarıyla ömrünüze ömür katacaklar... Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken gölleri | 12 ŞEHİR 13 ADRES

#Rota