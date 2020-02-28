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Levent Kulu - Musa Kesler
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:54,Son Güncelleme:/

İstanbul’dan taksilerle gelip Yunanistan’a geçtiler! Sınırdan çok özel görüntüler…

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr

Türkiye ile Yunanistan arasındaki geçişlerde kullanılabilecek en kısa güzergahlardan biri olan Meriç Nehri kenarındaki Doyran köyünden dikkat çeken görüntüler geldi.

Daha önce de Yunan tarafına geçişlerde kaçak göçmenlerin sıklıkla kullandığı bölgeye taksilerle İstanbul’dan gelen Suriyeli ve Afganistanlı göçmenler sırayla Yunanistan tarafına geçti. Yaklaşık 50 kişilik bir geçişin ardından bölgeye Yunanistan güvenlik güçleri gelerek Türkiye tarafından gelen kaçak göçmenleri yakaladı.

Silahlı Yunan güvenlik güçleri yakaladıkları göçmenleri bölgeden alarak götürdü.

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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