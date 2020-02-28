İstanbul’dan taksilerle gelip Yunanistan’a geçtiler! Sınırdan çok özel görüntüler…

Daha önce de Yunan tarafına geçişlerde kaçak göçmenlerin sıklıkla kullandığı bölgeye taksilerle İstanbul’dan gelen Suriyeli ve Afganistanlı göçmenler sırayla Yunanistan tarafına geçti. Yaklaşık 50 kişilik bir geçişin ardından bölgeye Yunanistan güvenlik güçleri gelerek Türkiye tarafından gelen kaçak göçmenleri yakaladı.



Silahlı Yunan güvenlik güçleri yakaladıkları göçmenleri bölgeden alarak götürdü.