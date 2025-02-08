İstanbul’dan sonra Ankara... Sahte içki kabusu

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TÜRKİYE’nin farklı şehirlerinde sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler tedirginlik yaratıyor. Son günlerde, birçok kişi metanol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin sayısında da artış yaşanıyor. Geçen ay, İstanbul’da sahte içki nedeniyle 38 kişi hayatını kaybederken, son günlerde başkent Ankara’dan da benzer haberler gelmeye başladı.

102 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı açıklamada, son günlerde Ankara’da sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının görüldüğünü, bu durumun kendilerini daha fazla teyakkuz haline geçirdiğini söyledi. Sahte alkollü içecek üreterek vatandaşların hayatına kasteden kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerinin gece - gündüz çalıştığını ve denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Şahin, bu kontrollere gıda denetim birimlerinin de katıldığını bildirdi. Çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini belirten Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya’dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini belirtti. Vali Şahin, özetle şunları söyledi:

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“Maalesef sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda hâlihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13’ü tutuklanmış, 17’si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Alkol hem sağlığımız hem geleceğimiz açısından uygun olmayan zararlı bir madde. Hele sahte alkol, hayata kasteden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını ama kullanılacaksa da mutlaka yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınmasını vurguluyoruz, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz.”

‘SATANLARI İHBAR EDİN’

Vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmeleri yönünde de çağrıda bulunan Vali Şahin, bu konuda vatandaşların vereceği desteğin çok kıymetli olacağını dile getirdi.

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DENETİMLER SÜRÜYOR

- SAHTE ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen İstanbul Valisi Davut Gül de, “Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11’i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi” dedi.

70 KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI

İstanbul’da, 17 Ocak itibarıyla sahte içki nedeniyle 92 kişinin hastanelere başvurduğu, 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Geçen 3 haftalık süreçte, hastaneye başvuranların sayısının 150’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 70’e yükseldiği iddia edildi.

MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

- TARIM ve Orman Bakanlığı, sahte içki ölümleriyle gündeme gelen etil alkolün piyasaya kontrolsüzce girmesini engellemek amacıyla tedbirler almaya başladı. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, piyasaya arz edilen etil alkol ürünlerinin üzerine bandrol uygulanacak. Etil Alkol İzleme Sistemi kurulacak, böylece sahte alkol ile mücadelede yeni bir dönem başlayacak.