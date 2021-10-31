İstanbul’dan Siirt’e eğitim seferi

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Yusuf Özüş, 9 yıldır Siirt’in köylerinde vekil öğretmenlik yapıyor. 2016’da Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Sevindik köyünde görev yapan Özüş, öğrencilerinin ayakkabı ve kırtasiye malzemesine ihtiyaç duyduğunu sosyal medyada duyurdu. Birçok hayırsever sosyal medyadan Özüş’e ulaşarak köy okulundaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak istediğini söyledi. Özüş ve diğer öğretmen arkadaşları bir proje başlatarak gelen yardımlar sayesinde Siirt’te bulunan 50 köy okulunu boyadı. 12 okula kütüphane yapan öğretmenler 3 okula da hobi sınıfı kurdu. Ayrıca binlerce öğrenciye mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı. İstanbul’da farklı üniversitelerde farklı bölümler okuyan Genç Kızılay Kadıköy Şubesi üyesi 8 üniversite öğrencisi de Özüş ile iletişime geçerek bir köy okulunu boyamak istediklerini söyledi. Tadilat için Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Serinpınar İlkokulu seçildi.

OKULU ONARIP MİNİKLERLE EĞLENDİLER

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Cuma günü İstanbul’dan yola çıkan üniversite öğrencileri, pazar günü sabahın erken saatlerinde İstanbul’dan getirdikleri kum ve çimentoyla Serinpınar Nezahat-Avni Kulen İlkokulu bahçesindeki kaldırımı onardı. Daha sonra öğrenci ve öğretmenler tuvaletindeki lavaboları yenileyip okulun dış cephesi ile kapı ve pencerelerini boyadı. İkinci gün ise İstanbul’dan getirdikleri hediye, elbise, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini köy okulu öğrencilerine dağıttı. Palyaço kıyafeti giyerek okul bahçesinde ilkokul öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayan üniversite öğrencileri sabun yapımı deneyi ile öğrencilere bilim sevgisi aşılamaya çalıştı. Hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş köy çocuklarına sinema deneyimi yaşatmak isteyen üniversite öğrencileri, etkinliğin üçüncü gününde bir sınıfta bulunan tahtaya beyaz bir perde astı. Öğrencilere patlamış mısır dağıtan üniversite öğrencileri bir animasyon filmini projeksiyonla perdeye yansıttı. Yaklaşık bir buçuk saat süren film gösterimi sayesinde köy okulu öğrencileri sinema deneyimi yaşadı.

‘HER ÇOCUK ÖZELDİR’

Genç Kızılay Kadıköy Şubesi Başkanı ve hukuk fakültesi öğrencisi Feyzanur Tığlı, “Siirt’e gidip bir köy okulunu boyayacağımızı ailemize söylediğimizde ciddi olmadığımızı düşündükleri için ‘Tamam’ diyerek bizi geçiştirdiler. Bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp biz gidiyoruz dediğimizde şaşırdılar. Ama bu fikir için bizi desteklediler” dedi.

Aslen Siirt Şirvanlı olan üniversite 2. sınıf öğrencisi Betül Karabaş ise “Ben İstanbul’da doğup büyüdüm. Bu proje sayesinde memleketimi gördüm. İlk kez boya yaptım” sözleriyle anlattı.

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Serinpınar Nezahat-Avni Kulen ilkokulu öğretmeni Sümeyye Yücel ise “Bu okulda 32 öğrencimiz var. Okulumuz bu proje için seçildiğinde öğrencilerime söyledim. Öğrenciler sürekli, ‘Hocam ne zaman gelecekler?’ diyordu. Öğrencilerimin mutlu olduğunu hissedebiliyorum” diye konuştu.

Öğretmen Yusuf Özüş ise “Biz yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz. ‘Her çocuk özeldir’ sözünden yola çıkarak okullarda öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceği hobi sınıfları kurduk. Kütüphane yaptığımız okullardaki öğrencilerin başarı seviyesi arttı. Örneğin bir gün bir fen lisesine gittik. Yanımıza gelen birkaç öğrenci, ‘Hocam bizim okula 2-3 yıl önce kütüphane yapmıştınız. Biz o kütüphanede ders çalışarak fen lisesini kazandık’ dedi. Bu bizi çok mutlu etti. Çalışmalarımızda bizden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.