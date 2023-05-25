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İstanbul'dan seçilen 28. dönem milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı

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#İSTANBUL#Secim2023#TBMM
İstanbuldan seçilen 28. dönem milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:22

TBMM'de 28. Dönemde görev yapacak bazı milletvekilleri, İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatalarını almaya başladı.

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14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde İstanbul'dan seçilen AK Parti, CHP ve MHP'den bazı milletvekilleri bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'na geldi. Milletvekillerine mazbatalar İl Seçim Kurulu Başkanı Ramazan Seçkin ve kurul üyeleri tarafından verildi.

MHP'DEN 4 MİLLETVEKİLİ MAZBATASINI ALDI

MHP'den seçilen Celal Adan, Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Feti Yıldız birlikte gelerek mazbatalarını aldı. Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Milletimize hayırlı olsun. Türk milleti demokrasiyi benimsemiştir. Dünyada da demokrasiyi en iyi şekilde koruyan milletlerden bir tanesiyiz. Bugün burada teşkilat başkanımız Semih Yalçın, ARGE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız ile birlikte mazbatalarımızı aldık. Hayırlı olsun" dedi.

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İstanbuldan seçilen 28. dönem milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı

İLHAN KESİCİ:"TÜRKİYE SEÇİMLERİ SEVEN BİR ÜLKE"

CHP'den milletvekili olan Gökan Zeybek, İlhan Kesici ve Türkan Elçi de mazbatalarını aldılar. Mazbatasını aldıktan sonra konuşan İlhan Kesici, "Türkiye demokrasiyi ve seçimleri seven bir ülke, biz dünyanın en düzgün seçimlerini çok uzun zamandan beri yapıyoruz. 1950'den bu yana yaptığımız bütün seçimleri en küçük bir hadise olmadan gerçekleştiriyoruz. Bu seçimleri de tek bir küçük hadise olmadan gerçekleştirdik. Bu aziz milletimizin asaletindendir. Devletimizin de özeni ve dikkatindendir. Ben 28. Dönem milletvekilliğinin ve parlamentonun aziz milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorumö diye konuştu. Gökan Zeybek de "Milletimiz adına parlamentoda görev yapacağız. Ülkemize hayırlı olsun diyorum" dedi.

ÖNDER AKSAKAL: "DEMOKRASİYİ YAŞATACAĞIZ"

Seçime AK Parti'den girerek milletvekili olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise mazbatasını aldıktan sonra "Seçimlerin Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyet meclisinde, ülkemi ve milletimi temsil etme onuruna eriştiğim için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte Atatürk'ün bize emaneti olan cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve yaşatılması için görevimizi yerine getireceğiz, halkımıza hizmet edeceğiz. Güzel bir seçim dönemi oldu. Türk milletinin feraseti bir kez daha kendisini gösterdi. İnşallah 28 Mayıs'ta da vatandaşlarımız kararlı bir şekilde sandığa gidecekler, oylarını kullanacaklar. Böylece demokrasimizi yaşatacağız" diye konuştu.

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#İSTANBUL#Secim2023#TBMM

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