×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'dan kalkan THY uçağında bebek sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#THY#Manila#Uçakta Doğum
İstanbuldan kalkan THY uçağında bebek sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 12:39

İstanbul-Manila seferini yapan Türk Hava Yolları (YTHY) uçağında doğum sancıları artan Filipinli yolcu uçakta bulunan doktor ve kabin ekibinin çabalarıyla doğum yaptı. Doğum sonrası uçuş ekibi Filipinli anne ve bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Uçak seyir halindeyken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları artmaya başladı. Sancıları artan yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken, uçakta doktor anonsu da yapıldı.

İstanbuldan kalkan THY uçağında bebek sürprizi

Doktor ve kabin ekibinin koordineli çalışmalı sonucu Filipinli yolcunun doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi. Bunun üzerine uçağın pilotu Manila Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek uçakta doğum gerçekleştiğini ve ambulans talebinde bulunduğunu bildirdi. Uçak doğumun ardından yaklaşık 45 dakika sonra Manila Havalimanı’na indi. Filipinli anne ve bebek ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBu bebekler 26 milyonda 1 dünyaya geliyor Haklarındaki efsaneler dilden dile dolanıyorBu bebekler 26 milyonda 1 dünyaya geliyor! Haklarındaki efsaneler dilden dile dolanıyor Haberi görüntüle

İstanbuldan kalkan THY uçağında bebek sürprizi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Manila#Uçakta Doğum

BAKMADAN GEÇME!