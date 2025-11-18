İstanbul'dan kalkan THY uçağında bebek sürprizi

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, THY’nin TK-84 sefer sayılı TC-LJG kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak Manila seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı’ndan havalandı. Uçak seyir halindeyken hamile olan Filipinli yolcunun doğum sancıları artmaya başladı. Sancıları artan yolcuya ilk müdahaleyi kabin memurları yaparken, uçakta doktor anonsu da yapıldı.

Doktor ve kabin ekibinin koordineli çalışmalı sonucu Filipinli yolcunun doğumu sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi. Bunun üzerine uçağın pilotu Manila Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek uçakta doğum gerçekleştiğini ve ambulans talebinde bulunduğunu bildirdi. Uçak doğumun ardından yaklaşık 45 dakika sonra Manila Havalimanı’na indi. Filipinli anne ve bebek ambulansla hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

