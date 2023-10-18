İstanbul’dan Güneş’e yakın takip

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Açılışı yapılan istasyonda güneş patlamalarının ve kozmik ışınların izlenmesi ve analizi gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyada uzayla ilgili bilimsel çalışmalara destek olunmasının yanı sıra, istasyonda ayrıca, uzay hava olaylarının tehdidi altındaki modern iletişim, navigasyon ve enerji sistemlerinin korunması ve uzay görevlerinin güvenliği için bilimsel veriler oluşturularak, takip edilecek. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Güver, “Buradan zamanla uzay havasına dair bir fikir elde etmeye çalışacağız. Radyo antenimiz ise güneş aktivitesini takip için kuruldu. Onlarla beraber maksadımız güneşin aktivitesini anlayabilmek” dedi.