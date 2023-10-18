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İstanbul’dan Güneş’e yakın takip

Güncelleme Tarihi:

#İSTANBUL Üniversitesi#Mirya-1#Gözlemevi
İstanbul’dan Güneş’e yakın takip
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 07:00

İSTANBUL Üniversitesi’nde ‘Mirya-1’ adı verilen ve gözlemevi statüsünde kabul edilebilecek Türkiye’nin en büyük kozmik ışın detektörünün yapım süreci tamamlandı.

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Açılışı yapılan istasyonda güneş patlamalarının ve kozmik ışınların izlenmesi ve analizi gerçekleştirilecek. Türkiye ve dünyada uzayla ilgili bilimsel çalışmalara destek olunmasının yanı sıra, istasyonda ayrıca, uzay hava olaylarının tehdidi altındaki modern iletişim, navigasyon ve enerji sistemlerinin korunması ve uzay görevlerinin güvenliği için bilimsel veriler oluşturularak, takip edilecek. İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Güver, “Buradan zamanla uzay havasına dair bir fikir elde etmeye çalışacağız. Radyo antenimiz ise güneş aktivitesini takip için kuruldu. Onlarla beraber maksadımız güneşin aktivitesini anlayabilmek” dedi.

İstanbul’dan Güneş’e yakın takip
Türkiye’nin en büyük kozmik ışın dedektörü ‘Mirya-1

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#İSTANBUL Üniversitesi#Mirya-1#Gözlemevi

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