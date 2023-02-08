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İstanbul’dan gemiyle iş makineleri gönderildi

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Pendik Limanı#Deprem
İstanbul’dan gemiyle iş makineleri gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın organizasyonuyla DFDS, Pendik Limanı’ndan İskenderun Limanına ağır makine ve insani yardım malzemesi içeren araçların taşımasını ücretsiz yapacağını duyurdu.

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Pendik Limanı’ndan İskenderun Limanı’na hareket edecek gemiye dün sabah saatlerinden itibaren valilik, kaymakamlık, şirketler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından insanı yardım ve ağır iş makineleri gönderildi. Dizi ve film setlerinde kullanılan jeneratörlü karavanlar da gemideki yerini aldı. Yüklemenin ardından geminin yaklaşık 48 saat içinde İskenderun Limanı’na ulaşacağı öğrenildi. DFDS Türkiye Limanlar ve Acenteler Direktörü Levent Şinel, “Türkiye’nin her yerinden tüm STK’lar, Valilik ve Kaymakamlıkların ortak çabası sonucunda jeneratörden insani yardım malzemelerine, yakıttan suya, bebek mamasına ilaçlara kadar her şeyi gemimize yükledik. 275 araç kapasiteli gemimiz. Bu iş makineleriyle birlikte 400’ye yakın araç yükleyeceğiz. Yüklemeyi tamamladıktan sonra yola çıkacağız. Bunların içerisinde mutfaklar var sıcak yemek sağlamak için. Jeneratörlü karavanlar var. Özellikle hastaların ve hamile bayanların konaklayabilmesi için” dedi. 

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#Pendik Limanı#Deprem

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