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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep) (DHA)
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:07,Son Güncelleme:

İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi karantinaya alındı

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İstanbul'dan Gaziantep'e gelen 27 inşaat işçisi karantinaya alındı
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İstanbul'da çalıştıkları inşaatta bazı işçilerin Corona Virüs testi pozitif çıkınca memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine dönen 27 işçi, 14 günlük karantinaya alındı.

İstanbul'da bir konut inşaatında çalışan bazı işçilerin Corona Virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yaklaşık bin kişinin çalıştığı inşaat durduruldu, diğer işçiler ise evlerine gönderildi.

Memleketleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen 27 inşaat işçisi, Devlet Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi. Kontrollerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan işçiler, Corona Virüs tedbirleri kapsamında İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda 14 günlük karantinaya alındı.

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