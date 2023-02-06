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İstanbul'dan deprem bölgesine asker sevk edildi

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#Kahramanmaraş#Deprem#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 10:31

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki deprem, Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde hissedildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı askerleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanarak, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan Richter ölçeğine göre 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbuldan deprem bölgesine asker sevk edildi

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde şiddetli hissedildi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleri sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplandı. Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanığı'ndan askerler de havalimanının genel havacılık bölümünde toplandı. Arama kurtarma ekipleri ve askerler özel uçak seferleriyle AFAD'ın yönlendireceği deprem bölgelerine gidecek.

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İstanbuldan deprem bölgesine asker sevk edildi

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