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İstanbul'dan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gidiyor

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#Deprem#Kahramanmaraş#Arama Kurtarma
İstanbuldan deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:51

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara yardım için İstanbul'dan da çok sayıda ekip bölgeye gönderiliyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerin itfaiye ve arama kurtarma ekipleri olmak üzere çevre illerden gelen birçok ekip deprem bölgesine gidiyor. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanan arama kurtarma ekipleri ilk olarak tarifeli seferlerle ile deprem bölgelerine sevkleri başladı. 

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Deprem hemen sonra AFAD'dayız. İstanbul'dan deprem bölgesine ilk etapta 80 AFAD görevlisi, 27 akredite belediye ve STK, 968 Arama Kurtarma gönüllüsü, 4 K9 köpeği, 2 TIR ve yardım malzemesi yola çıktı. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır" dedi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Arama Kurtarma

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