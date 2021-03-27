İstanbul'dan çalınan 1,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyasıyla Van'da yakalandılar

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Van Erciş'e bağlı Yukarı Akçagedik uygulama noktasında, 34 TS 4554 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildi. İstanbul Pendik'teki evden çalındığı belirlenen altın ve ziynet eşyaları ile ilgili araçtaki A.Ç. ile H.Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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