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İstanbul’dan Atina’ya 1 milyonluk infaz emri

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#Yunanistan#Atina#Daltonlar
İstanbul’dan Atina’ya 1 milyonluk infaz emri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 25 yaşındaki Türk vatandaşının sokak ortasında öldürüldüğü suikastın detayları netleşti. Yasadışı yollarla Yunanistan’a gelen 28 yaşındaki katil, 1 milyon lira karşılığında cinayeti işledi.

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Yunanistan’ın başkenti Atina’nın merkezindeki Exarhia semtinde 13 Haziran’da gündüz vakti 25 yaşındaki Türk vatandaşı sokak ortasında öldürüldü. Yunan polisi, olayın ardından güvenlik kameraları, cep telefonu kayıtları ve sınır geçişlerini inceleyerek zanlının kimliğini belirledi. Polise göre 28 yaşındaki katil, cinayeti işlemek için yasadışı yollarla Yunanistan’a geldi. Atina’da günlük kiralık iki farklı evde kaldığı belirlenen katil, günlerce hedefini takip ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdi. Yunan basını, cinayet emrinin Türkiye’deki organize suç çevrelerinden geldiğini yazdı. Cinayeti işlemesi karşılığında tetikçiye, İstanbul’da 1 milyon TL vaat edildi. Şüpheli hakkında ‘kasten adam öldürme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma’ suçlarından dava açıldı.

İstanbul’dan Atina’ya 1 milyonluk infaz emri

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DALTONLAR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Yunan polisi, hem öldürülen kişinin, hem de zanlının, kamuoyunda ‘Daltonlar’ olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılarını araştırıyor. Atina yönetimi, Türkiye’deki organize suç gruplarının faaliyetlerini Yunanistan’a taşıdığı yönündeki iddialar nedeniyle, soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.

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#Yunanistan#Atina#Daltonlar

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