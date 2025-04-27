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İstanbul'dan akın akın geliyorlar! Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

Güncelleme Tarihi:

#Yayla#Sakarya#Karagöl Yaylası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 13:01

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Karagöl Yaylası, özellikle hafta sonları doğaseverin tercihleri arasında yer alıyor. Yaylaya İstanbul'dan gelen Ayşe Kandemir, "Çadırlarımızı kurduk, kamp yaptık. Çok beğendik. Gece kurbağa sesleri, sabah uyandığımızda kuş sesleri. Çok güzeldi, çok muhteşemdi." ifadesini kullandı.

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Yayla turizminin gözde mekanları arasında yer alan Karagöl Yaylası, bünyesindeki mesire alanı, gölet ve menderesleriyle kamp ve günübirlik ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

Yaylada karavan ve çadır kuran vatandaşlar, hafta sonları keyifli vakit geçiriyor.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

Makedonya Üsküp’ten gelen Simge Lale Çalışkan, AA muhabirine, yaylada çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

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Eczacılık öğrencisi olduğunu belirten Lale, "Buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir doğa harikası. İnsanlar aileleriyle çok güzel vakit geçirebilir. Mükemmel bir yer." dedi.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

Kocaeli’nden gelen Enes Metin, cuma günü ailesiyle geldiğini, yaylanın havasının çok iyi olduğunu ve keyifle vakit geçirdiklerini anlattı.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

Tekirdağ'dan gelen Tolga Çalışkan, "Sosyal medya üzerinden paylaşılan videolar merak uyandı bizde. Biz de hafta sonunu burada değerlendirmek istedik. Çok beğendik. Tam bir doğa harikası." diye konuştu.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

İstanbul'dan gelen Ayşe Kandemir, "Çadırlarımızı kurduk, kamp yaptık. Çok beğendik. Gece kurbağa sesleri, sabah uyandığımızda kuş sesleri. Çok güzeldi, çok muhteşemdi." ifadesini kullandı.

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

İstanbuldan akın akın geliyorlar Burası tam bir doğa harikası... Kamp yapan da var günübirlik ziyaret eden de

 

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#Yayla#Sakarya#Karagöl Yaylası

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