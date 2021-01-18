MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'dan yürek burkan kare! Evsizlerin en zor gecesi
GeriGündem İstanbul'dan yürek burkan kare! Evsizlerin en zor gecesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Buğra AKAY - DHA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

İstanbul'dan yürek burkan kare! Evsizlerin en zor gecesi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul'dan yürek burkan kare! Evsizlerin en zor gecesi
Abone Olgoogle-news

İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih gibi ilçelerinde gidecek yerleri olmadığı için sokaklarda kalanlar, eksi 1 derecede sığındıkları alt geçit, tünel çıkışı ve cami avlularında altlarına açtıkları kartonlar ve üzerlerine örttükleri battaniyelerle soğuktan korunmaya çalışıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı hava durumu tahminlerinin ardından İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla gece saatlerinde termometreler eksi 1 dereceyi gösterdi. Durum böyle olunca İstanbul'daki evsizler en zor gecesini geçirdi.

İstanbuldan yürek burkan kare Evsizlerin en zor gecesi

Gidecek bir yeri olmayan geceleri köprü altları, banklarda yatan evsizler, sıcaklığın sıfır derecenin altına indiği soğuk havaya rağmen bazen bir kartonun üzerinde bazen ise buldukları bir battaniyeye sarılarak uyudukları görüldü.

İstanbuldan yürek burkan kare Evsizlerin en zor gecesi

Fatih'te bir kişi köprü altında kalırken, bir kişinin de yanında yatan köpekle beraber bir iş yerinin önünde battaniyeye sarılarak uyudu. Eminönü'nde bir evsiz iskelenin hemen dibinde battaniyeye sarılı halde uyurken başka bir evsiz de elinde kartonla yatmak için yer aradı.

İstanbuldan yürek burkan kare Evsizlerin en zor gecesi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle