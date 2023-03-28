İstanbul’dan ABD finaline

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Türkiye’de düzenlenecek 3 turnuvanın ilki 26 Mart’ta tamamlandı. Kazanan ittifakta yer alan 3 farklı takım 19-22 Nisan tarihlerinde Houston’da düzenlenecek dünya şampiyonasında yarışacak. Birinci turnuvanın finalinde İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencilerinin takım kaptanı olduğu ittifak, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çin’in Şangay kentinden gelen Shanghai Qibao Dwight High School ile birlikte ‘Winner’ ödülünü alarak ABD’deki dünya şampiyonasında yarışmaya hak kazandı.

Yarışmanın en prestijli ödülü olarak görülen ‘Impact Award’ı kazanan Hisar Okulları öğrencileri de ABD’de Türkiye’yi temsil edecek.

DEMİRÖREN MEDYA MTAL’YE İKİ ÖDÜL

‘İSTANBUL Regional’ turnuvasının final yarışlarında ‘Kırmızı İttifak’ta yer alan ve Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile DEMİRÖREN MEDYA MTAL’den oluşan PARS Robotics, son ana kadar büyük mücadele verdi. Takım, ‘Winner’ ödülünü kıl payı farkla kaçırsa da mühendisliğe ilham olan takım ve finalist ödüllerini aldı.

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