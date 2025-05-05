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İstanbul'daki zincirleme trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2025 11:38

Sultangazi'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında ön koltukta oturduğu iddia edilen 3 yaşındaki E.Y. hayatını kaybetti.

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Kaza, 3 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yeni çevre düzenleme yolu mevkii Gaziosmanpaşa istikametinde seyir halinde olan G.Y. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Y.D. idaresindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

İstanbuldaki zincirleme trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, önündeki ilerleyen otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada G.Y.'nin kullandığı otomobilin ön koltuğunda oturduğu iddia edilen 3 yaşındaki E.Y., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından E.Y.'yi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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İstanbuldaki zincirleme trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. E.Y.'nin cenazesi, dün öğlen namazına müteakip Malkoçoğlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken polisin kazaya ilişkin çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

İstanbuldaki zincirleme trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#İstanbul#Sultangazi#Kaza

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